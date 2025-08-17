Рубио объяснил, чем грозят санкции против Китая из-за российской нефти Госдеп: санкции против КНР из-за российской нефти приведут к росту цен в мире

Введение вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти может вызвать рост мировых цен на энергоресурсы, заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox. По его словам, если КНР продолжит перерабатывать российскую нефть и сбрасывать ее обратно на глобальный рынок, покупатели столкнутся с увеличением стоимости или будут вынуждены искать альтернативные источники энергии.

Если вы введете вторичные санкции против страны, например в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за нее больше или, если ее не будет, должен будет искать альтернативные источники, — объяснил госсекретарь.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Пекин не собирается отказываться от закупок российской нефти, несмотря на давление со стороны Вашингтона. По его словам, Китай продолжит закупать у РФ нефть даже под угрозой введения штрафных пошлин.

Кроме того, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что экономическое и торговое сотрудничество с Россией не подлежит осуждению со стороны США. Пекин придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису, добавил он.