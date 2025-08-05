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05 августа 2025 в 10:08

Китай ответил на угрозы США ввести санкции за отношения с Россией

Посольство КНР: отношения России и Китая не подлежат осуждению со стороны США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономическое и торговое взаимодействие Китая и России не подлежит осуждению со стороны США, заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя американский законопроект о санкциях против Пекина из-за связей с Москвой. Он отметил, что КНР придерживается нейтральной позиции по Украине и не поставляет оружие сторонам конфликта.

Китай всегда придерживался справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и работает над его политическим урегулированием. <...> Как любая другая страна, Китай осуществляет нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией на основе равенства и взаимной выгоды. Оно оправдано и не подлежит осуждению, — подчеркнул дипломат.

Лю Пэнъюй резко раскритиковал американские санкции, назвав их злоупотреблением юрисдикцией «длинной руки». Китайский дипломат пообещал, что Пекин продолжит защищать свои интересы.

1 августа сенаторы Джинн Шахин (Демократическая партия) и республиканец Джон Корнин (Республиканская партия) внесли в сенат США законопроект, позволяющий ввести санкции против китайских компаний и граждан. Авторы инициативы утверждают, что эти меры направлены против поддержки Китаем СВО и якобы помогут урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, Шахин совместно с республиканкой Лизой Мурковски внесли в сенат США законопроект о предоставлении $54,6 млрд (почти 4,4 трлн рублей) Украине в течение двух лет. Деньги предлагают выделить на прямую военную помощь и пополнение американских запасов.

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