В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС

В России появится возможность отдельного софинансирования счета в программе долгосрочных сбережений (ПДС), открытого на ребенка, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, сейчас обсуждаются параметры такого продукта. Заключившие договор в пользу ребенка россияне получат все те же преимущества, что и другие участники программы.

В России появится возможность открытия детских счетов с отдельным софинансированием на каждого ребенка. Мы сейчас обсуждаем параметры такого продукта. Люди, заключившие соответствующий договор в пользу ребенка, получат все те же преимущества, что и остальные участники программы, — сказал Беляков.

Это, по его словам, позволит расширить спектр участников программы долгосрочных сбережений.

Ранее опрос Финансового университета при правительстве РФ и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное БУДУЩЕЕ» показал, что более половины россиян в возрасте от 18 до 25 лет нуждаются для ощущения финансовой безопасности как минимум в 1 млн рублей. О будущей пенсии задумывается треть опрошенных.