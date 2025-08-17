Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 18:47

Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения

Рубио: европейские лидеры не намерены защищать Зеленского от унижения в США

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Лидеры европейских стран приедут в США не с целью предотвратить унижение президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью телеканалу CBS американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, они также не будут пытаться не допустить заключение сделки на невыгодных для Киева условиях. Рубио напомнил, что США сами пригласили союзников Украины.

Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского. Они приедут завтра, поскольку мы работаем с Европой. <…> Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их, — объяснил госсекретарь.

Он добавил, что американская администрация говорила с европейскими лидерами на прошлой неделе. Кроме того, США проводили встречи с ними в Великобритании.

Ранее Рубио заявил, что Украина сама должна принимать решение по территориальным вопросам. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой соответствующие темы. Рубио также заверил, что США не будут принимать или отклонять требования России касательно урегулирования конфликта.

США
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Европа
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США раскрыли, кто будет принимать решение по миру на Украине
Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС
Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет
9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний
На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины
Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео
Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС
Рубио высказался об ожиданиях США по Украине на переговорах Путина и Трампа
В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ
Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения
В Киеве заметили смену риторики Зеленского о России после саммита на Аляске
Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом
Арестович назвал месяц, когда Украина войдет в «красную зону»
Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей
Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона
В НАПФ назвали риски для инвестирования пенсионных накоплений россиян
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.