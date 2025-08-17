Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения Рубио: европейские лидеры не намерены защищать Зеленского от унижения в США

Лидеры европейских стран приедут в США не с целью предотвратить унижение президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью телеканалу CBS американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, они также не будут пытаться не допустить заключение сделки на невыгодных для Киева условиях. Рубио напомнил, что США сами пригласили союзников Украины.

Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского. Они приедут завтра, поскольку мы работаем с Европой. <…> Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их, — объяснил госсекретарь.

Он добавил, что американская администрация говорила с европейскими лидерами на прошлой неделе. Кроме того, США проводили встречи с ними в Великобритании.

Ранее Рубио заявил, что Украина сама должна принимать решение по территориальным вопросам. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой соответствующие темы. Рубио также заверил, что США не будут принимать или отклонять требования России касательно урегулирования конфликта.