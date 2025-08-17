Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Политолог ответил, почему Зеленский может оказаться в тюрьме Гуантанамо

Политолог Перенджиев: Зеленский может попасть в Гуантанамо из-за криминала

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания конфликта с Россией может оказаться в американской тюрьме Гуантанамо из-за теневого бизнеса по незаконному обороту оружия и продаже органов, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, криминальную экономику на Украине поддерживают представители власти и высокопоставленные военные.

Когда я говорил о том, что Зеленский может оказаться в Гуантанамо, речь идет не столько о коррупции, сколько именно о криминальной теневой экономике. Cкорее всего, центры черной трансплантологии могут существовать и на самой Украине. Возможно, они расположены не совсем в Киеве, а где-то на Западной Украине созданы такие центры управления этим бизнесом ― по незаконному обороту оружия и черной трансплантологии. Есть своя логистика и соответствующие кадры, которые занимаются этим делом и вовлечены в него, — как высокопоставленные военные, так и представители высшей власти, ― объяснил Перенджиев.

Как отметил политолог, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) впоследствии обнаружат эти противозаконные действия. Перенджиев подчеркнул, что в процессе расследования представители антикоррупционных структур могут выйти на кураторов преступного бизнеса в европейских странах.

Антикоррупционные структуры, которые Зеленский пытался подчинить себе, вероятно, не предназначены для противодействия этой теневой экономике. Но со временем они будут вынуждены выходить на эти вещи. У антикоррупционных структур на Украине, скорее всего, тоже появляется дилемма: где действительно коррупция, а где преступный бизнес, который нельзя трогать до тех пор, пока там замешаны не только Зеленский, но и другие украинские государственные должностные лица, а также задействованы лица, которые находятся в Лондоне, а это уже опасно для самих антикоррупционщиков. Их просто могут убрать, ― резюмировал Перенджиев.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц направится в Вашингтон для участия в трехсторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом и Зеленским 18 августа. Основной целью визита станет обсуждение итогов недавней встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

