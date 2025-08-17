Зеленский поедет в США к Трампу со своим союзником

Канцлер Германии Фридрих Мерц направится в Вашингтон для участия в трехсторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским 18 августа, передает Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса. Основной целью визита станет обсуждение итогов недавней встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц в понедельник вместе с Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств отправится в Вашингтон для проведения политических переговоров, — сказал представитель кабмина.

Ранее федеральный канцлер Германии поделился рекомендациями для украинского президента перед его визитом в Вашингтон. Немецкий лидер отметил, что эти советы помогут предотвратить повторение февральского инцидента, произошедшего во время встречи в Овальном кабинете. Мерц уточнил, что планирует дополнительно обсудить этот вопрос с Зеленским.

До этого канцлер выразил недовольство уровнем почестей, оказанных российскому президенту Владимиру Путину во время саммита на Аляске с участием Дональда Трампа. По мнению Мерца, церемониальную часть можно было бы сделать более сдержанной.