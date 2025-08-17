Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 13:28

Зеленский поедет в США к Трампу со своим союзником

Канцлер Германии Мерц будет на встрече Трампа и Зеленского в США

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц направится в Вашингтон для участия в трехсторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским 18 августа, передает Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса. Основной целью визита станет обсуждение итогов недавней встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц в понедельник вместе с Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств отправится в Вашингтон для проведения политических переговоров, — сказал представитель кабмина.

Ранее федеральный канцлер Германии поделился рекомендациями для украинского президента перед его визитом в Вашингтон. Немецкий лидер отметил, что эти советы помогут предотвратить повторение февральского инцидента, произошедшего во время встречи в Овальном кабинете. Мерц уточнил, что планирует дополнительно обсудить этот вопрос с Зеленским.

До этого канцлер выразил недовольство уровнем почестей, оказанных российскому президенту Владимиру Путину во время саммита на Аляске с участием Дональда Трампа. По мнению Мерца, церемониальную часть можно было бы сделать более сдержанной.

переговоры
Владимир Зеленский
США
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист удивился близости Аляски к России и был поднят на смех
Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества
Путин перед переговорами с Трампом пошутил про свитер Лаврова
Путин и Лукашенко побеседовали по телефону
На Украине раскрыли, от чего зависит решение Зеленского закончить конфликт
Мужчина не стал возвращаться домой и получил удар вилами в лицо
Система домашних заданий в школах России может сильно измениться
Звезда интернет-мемов планирует устроить большой тур по России
В Госдуме отметили важный нюанс в заявлении Родниной о справедливой пенсии
Песков раскрыл, когда и зачем был в США до визита на Аляску
Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
Аналитик сравнил выгоду от вкладов и сдачи квартир в аренду
«Кругом гэканье»: россиянка описала обстановку на болгарском курорте
Еще один европейский лидер решил поехать с Зеленским на встречу с Трампом
На Дальнем Востоке хотят выпустить необычные облигации
В ГД раскрыли нюансы изменений мер поддержки многодетных семей Подмосковья
Более тысячи машин собралось у Крымского моста в ожидании проезда
Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша
Появилось видео с огромным домашним питоном, разбившим террариум при побеге
Блогера-иноагента могут лишить квартиры в Москве
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.