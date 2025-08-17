Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 19:54

Боец Суетолог рассказал о храбром поступке российских военных

Группа российского бойца Суетолога не покинула окоп после пяти ударов дронов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Группа российских военных из группировки войск «Днепр», которая действует на Запорожском и Херсонском направлениях, не покинула окоп даже после пяти прямых попаданий дронов ВСУ, рассказал боец с позывным Суетолог. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник начал атаковать после того, как заметил, что они заняли позицию. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как-то раз они меня спалили, и началось воздействие FPV (дронов. — NEWS.ru). Штуки три ударили. После этого они перестали, подумав, что меня уже нет в живых. Потом прилетели опять. Но хвала Всевышнему, как видите, живой и здоровый вернулся, — поделился Суетолог.

По словам бойца, после первых ударов по окопу группа не оставила позиций, потому на следующий день снова дважды ударили дронами-камикадзе. Он пояснил, что его группу спасло то, что они тщательно окопались и не впадали в панику.

До этого российский боец с позывным Саид, которому украинский военный, решивший сдаться в плен, несколько дней носил воду и менял повязки, был удостоен ордена Мужества. Торжественная церемония прошла 14 августа. Саид признался, что не ожидал такой награды.

Россия
СВО
Украина
военные
дроны
окопы
