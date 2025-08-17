Свитер Лаврова напомнил пользователям Сети выступление Задорнова

После того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров появился на саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР», интернет-пользователи вспомнили выступление сатирика Михаила Задорнова, передает KP.RU. В одной из своих историй он рассказывал, что в Италии его майка с аналогичной надписью привлекла много внимания.

Однажды в Италии ко мне подбежал восторженный итальянец и, показывая на мою майку, где было написано «СССР», радостно воскликнул: «О!» <…> Оказалось, «СССР» по-итальянски произносится как «Чи-Чи-Чи-Пи», — сказал юморист во время выступления.

Ранее президент России Владимир Путин перед началом встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске в шутливой форме назвал Лаврова «империалистом». Поводом стало появление министра иностранных дел в свитере с надписью «СССР» в Анкоридже.

После того, как Лавров появился на саммите на Аляске в этом свитере, изделия с такой символикой резко выросли в популярности, из-за чего их полностью раскупили на маркетплейсах. Сейчас возможность его приобрести доступна лишь по предварительному заказу.