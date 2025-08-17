Два школьника тайком пробрались на пилораму и умерли

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Двое детей погибли на пилораме в пермском поселке Лямино, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По предварительной информации, 10-летних мальчиков раздавило бревнами. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Следствием установлено, что двое мальчиков 10 лет забрались на складируемый спиленный лес, который расположен вблизи проезжей части, ведущей в деревню Лямино Чусовского городского округа. В результате падения бревен малолетним причинены смертельные травмы, — сказано в сообщении.

Ранее трехлетний ребенок погиб после падения в выгребную яму в селе Поселье в Бурятии. Он пришел в гости к родственникам, проживающим по соседству, и играл там с подругой. Дети открыли деревянную крышку отстойника, и мальчик провалился внутрь. Взрослые подоспели почти сразу, попытались оказать первую помощь, однако привести его в чувство не удалось. В больнице врачи боролись за жизнь ребенка еще три дня, но спасти его не смогли.

До этого в Бурятии годовалая девочка погибла в самодельном «бассейне» — обрезанной тракторной покрышке во дворе частного дома в селе Никольск Мухоршибирского района. По данным СК, инцидент произошел, пока мать готовила обед. Девочка вышла на улицу, упала в наполненную водой покрышку и захлебнулась.

