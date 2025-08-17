Число погибших при ЧП в Рязанской области продолжает расти Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 14 человек

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия в Шиловском районе Рязанской области выросло до 14 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, также 135 человек пострадали.

В Рязанской области сотрудники МЧС России работают непрерывно. <…> По уточненной информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии на заводе «Эластик». Он сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей. Размер компенсаций для пострадавших варьируется от 313 до 627 тысяч рублей.Глава региона уточнил, что жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали при ЧП, назначена материальная помощь в размере 15 675 рублей на первоочередные нужды.

Чрезвычайное происшествие произошло утром 15 августа — на предприятии прогремел мощный взрыв. Предварительной причиной ЧП названа детонация боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности, повлекшего гибель людей.