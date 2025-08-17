Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Юта: «Офицеров» Газманова необходимо включить в школьную программу

Российская певица Юта выступила с инициативой включить песню Олега Газманова «Офицеры» в школьную программу по музыке. В интервью ТАСС исполнительница назвала композицию народного артиста России настоящим шедевром.

Песня Олега Газманова «Офицеры», которую он написал в свое время (1991 год), звучит и отзывается в сердце. Она должна быть в школьной программе. И я знаю, что она будет, здесь вопрос времени: может быть, не сейчас, а потом, — заявила Юта.

Певица отметила, что эта патриотическая композиция сохраняет свою актуальность с момента создания до наших дней. По ее словам, произведение Газманова стало поистине народным, объединив страну в сложные 1990-е годы. Юта подчеркнула, что «Офицеры» уже давно считаются неофициальным гимном военных и силовых структур России.

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступил в пхеньянском Дворце спорта на концерте, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. На мероприятии присутствовали северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

