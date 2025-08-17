Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 18:56

Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной

Военэксперт Кнутов: РФ может пойти на компромисс с Киевом в Запорожье и Херсоне

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия может согласиться на компромисс в Запорожской и Херсонской областях, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, Крым, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запад, вероятнее всего, юридически признает российскими. У президента США Дональда Трампа есть все шансы заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать полноценное мирное соглашение вместо перемирия, добавил Кнутов.

Луганская Народная Республика наша. Донецкую Народную Республику они (ВСУ. ― NEWS.ru) отдают. А Херсонская и Запорожская области — по линии боевого соприкосновения. О таком варианте писали западные СМИ, американские. А вот насколько это будет реально? Реально мне сложно говорить. Полагаю, что все-таки есть вероятность додавить Киев и команду Зеленского подписать мирное соглашение. Причем не перемирие, а постоянное мирное соглашение. Тем более там можно прописать, как говорилось в Стамбульских соглашениях. Крым предлагалось отложить на 15 лет. Примерно так же может встать вопрос о Запорожской и Херсонской областях. Крым, естественно, признается российским, и Донбасс тоже будет российским, ― объяснил Кнутов.

Также среди возможных компромиссов Кнутов назвал отвод российских войск из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Но, как он подчеркнул, в таком случае Украина должна выполнить обязательное требование и оставить Донбасс.

Такой вариант может быть (в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. ― NEWS.ru): мы отходим с линии боевого соприкосновения к границе, но при этом Украина выводит свои войска с Донбасса, ― пояснил Кнутов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что уступки России в конфликте на Украине могут заключаться в остановке наступления ВС РФ в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Он напомнил, что одним из требований России в урегулировании конфликта на Украине является юридическое признание Западом субъектов, входящих в состав РФ: Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

