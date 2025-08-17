Уступки России в конфликте на Украине могут заключаться в остановке наступления ВС РФ в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что РФ пошла на уступки по пяти регионам. Он напомнил, что одним из требований России в урегулировании конфликта на Украине является юридическое признание Западом субъектов, входящих в состав РФ: Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Я думаю, что он имел в виду эти области ― Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую. Мы же в свое время им (Украине. ― NEWS.ru) предлагали, что наша уступка будет в том, чтобы не наступать в дальнейшем. Я думаю, уступка заключается в том, чтобы не захватывать остальные области и не наступать на них там, где наши войска. Иначе будет вся Украина. Я думаю, еще обсуждались регионы, но мы пошли на уступки. Скажем так, дальнейшее ненаступление наших войск, а вот эти области, которые под нами (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. ― NEWS.ru), чтобы их признали. Да, но только не де-факто, а де-юре. Де-факто они уже и так наши, ― объяснил Колесник.

Ранее Уиткофф заявил, что Россия согласилась закрепить в законодательстве обязательство «не предъявлять территориальных претензий и не посягать на суверенитет европейских государств» после мирного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что такое решение принято в рамках договоренностей Москвы и Вашингтона.