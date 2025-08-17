Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 17:48

В ГД предположили, о каких территориальных уступках России говорил Уиткофф

Депутат Колесник: уступки РФ могут означать остановку наступления под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Уступки России в конфликте на Украине могут заключаться в остановке наступления ВС РФ в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что РФ пошла на уступки по пяти регионам. Он напомнил, что одним из требований России в урегулировании конфликта на Украине является юридическое признание Западом субъектов, входящих в состав РФ: Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Я думаю, что он имел в виду эти области ― Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую. Мы же в свое время им (Украине. ― NEWS.ru) предлагали, что наша уступка будет в том, чтобы не наступать в дальнейшем. Я думаю, уступка заключается в том, чтобы не захватывать остальные области и не наступать на них там, где наши войска. Иначе будет вся Украина. Я думаю, еще обсуждались регионы, но мы пошли на уступки. Скажем так, дальнейшее ненаступление наших войск, а вот эти области, которые под нами (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. ― NEWS.ru), чтобы их признали. Да, но только не де-факто, а де-юре. Де-факто они уже и так наши, ― объяснил Колесник.

Ранее Уиткофф заявил, что Россия согласилась закрепить в законодательстве обязательство «не предъявлять территориальных претензий и не посягать на суверенитет европейских государств» после мирного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что такое решение принято в рамках договоренностей Москвы и Вашингтона.

СВО
переговоры
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США раскрыли, кто будет принимать решение по миру на Украине
Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС
Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет
9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний
На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины
Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео
Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС
Рубио высказался об ожиданиях США по Украине на переговорах Путина и Трампа
В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ
Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения
В Киеве заметили смену риторики Зеленского о России после саммита на Аляске
Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом
Арестович назвал месяц, когда Украина войдет в «красную зону»
Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей
Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона
В НАПФ назвали риски для инвестирования пенсионных накоплений россиян
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.