Турэксперт назвала топ-5 регионов для путешествий к вулканам

Камчатка, Курилы, Бурятия, Кабардино-Балкария и Якутия являются лучшими регионами России для путешествий к вулканам, рассказала туристический эксперт Екатерина Васильева. В интервью «Москве 24» она рассказала о наиболее удобных маршрутах, стоимости перелетов и туров.

На Камчатке находится действующий Авачинский вулкан, последний раз извергавшийся в 2001 году. Он расположен в парке «Налычево», где можно заняться трекингом, альпинизмом или покататься на снегоходах. Восхождение возможно с июня по октябрь и занимает до восьми часов. Перелет до Петропавловска-Камчатского — от 37 тысяч рублей, однодневный тур — от 10 тысяч рублей.

Курильские острова — дом для более чем 60 вулканов, почти половина из них действующие. Вулкан Тятя (1819 метров) — один из самых живописных. Посещение Курильского заповедника разрешено только по маршрутам, включая кальдеру вулкана Головнина и водопад Птичий. Перелет до Южно-Сахалинска — от 30 тысячрублей, трехдневный тур с восхождением — от 59 тысяч рублей.

В Бурятии, в Тункинском национальном парке, есть девять потухших вулканов. Самый крупный — Тальская вершина (69 м). Для посещения парка нужно разрешение стоимостью 200 рублей, а сопровождение — от 1200 рублей за час. Перелет до Иркутска — от 22 тысяч рублей, далее маршрутка до Кырена за тысячу рублей.

Эльбрус — высочайшая точка России и спящий больше тысячи лет вулкан. Некоторые ученые не исключают его пробуждение в XXI веке. Для восхождения нужна подготовка, есть и более простые маршруты. Перелет в Минеральные Воды — от 15 тысяч рублей, трекинг-тур — от 17 тысяч рублей, восхождение — от 40 тысяч рублей.

В Якутии, в парке «Момский», находится спящий вулкан Балаган-Тас высотой 990 метров. Организованных туров нет, но можно добраться самостоятельно. Перелет до Якутска — от 30 тысяч рублей, далее до Хонуу — от 50 тысяч рублей.

