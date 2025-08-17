Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет

Британский актер Теренс Стэмп, прославившийся своими ролями в голливудских блокбастерах, в том числе в «Супермене» и «Звездных войнах», скончался в возрасте 87 лет, сообщает Reuters. Со слов представителей семьи, смерть наступила утром 17 августа, причины не называются.

Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей еще долгие годы, — говорится в заявлении семьи актера.

Ранее в возрасте 65 лет ушел из жизни американский писатель Грег Айлз. За свою карьеру автор создал 17 романов в различных жанрах, но наибольшую популярность ему принес экранизированный триллер «24 часа» (2002 год), в котором снимались Шарлиз Терон, Кортни Лав, Стюард Таунсенд и юная Дакота Фаннинг.

До этого скончался 77-летний Майкл Клик, двукратный обладатель премии «Эмми». Клик оставил яркий след в телевизионной индустрии, создав несколько знаковых проектов. В 2006 году он получил первую «Эмми» за драматический сериал «24 часа», признанный лучшим в своем жанре. В 2012 году он повторил этот успех с политическим триллером «Родина», вновь удостоившись высшей телевизионной награды.