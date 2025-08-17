Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 19:10

Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет

Скончался британский актер Теренс Стэмп

Теренс Стэмп Теренс Стэмп Фото: Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press

Британский актер Теренс Стэмп, прославившийся своими ролями в голливудских блокбастерах, в том числе в «Супермене» и «Звездных войнах», скончался в возрасте 87 лет, сообщает Reuters. Со слов представителей семьи, смерть наступила утром 17 августа, причины не называются.

Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей еще долгие годы, — говорится в заявлении семьи актера.

Ранее в возрасте 65 лет ушел из жизни американский писатель Грег Айлз. За свою карьеру автор создал 17 романов в различных жанрах, но наибольшую популярность ему принес экранизированный триллер «24 часа» (2002 год), в котором снимались Шарлиз Терон, Кортни Лав, Стюард Таунсенд и юная Дакота Фаннинг.

До этого скончался 77-летний Майкл Клик, двукратный обладатель премии «Эмми». Клик оставил яркий след в телевизионной индустрии, создав несколько знаковых проектов. В 2006 году он получил первую «Эмми» за драматический сериал «24 часа», признанный лучшим в своем жанре. В 2012 году он повторил этот успех с политическим триллером «Родина», вновь удостоившись высшей телевизионной награды.

смерти
актеры
Голливуд
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу
«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине
Назван возраст, когда отдел кадров еще верит в трудоспособность россиян
Простой хит: шарлотка на сметане! 5 вариантов идеального пирога
Хуситы ударили ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Число погибших при ЧП в Рязанской области продолжает расти
Турэксперт назвала топ-5 регионов для путешествий к вулканам
Свитер Лаврова напомнил пользователям Сети выступление Задорнова
Два школьника тайком пробрались на пилораму и умерли
«Офицеров» Газманова предложили включить в школьную программу
Страшное ДТП с грузовиком под Екатеринбургом унесло жизни четырех человек
Вывод войск из Донбасса, дни Зеленского сочтены? Что будет дальше
Переводчик рассказал о проблемах в поездке с Путиным на Аляску
Боец Суетолог рассказал о храбром поступке российских военных
Во Франции назвали победителя саммита на Аляске
Хакер заполучил секретные данные и помог ВС России ударить по базе ВСУ
Свиту Зеленского в поездке в США нарекли фанатиками войны
Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины
Рубио объяснил, чем грозят санкции против Китая из-за российской нефти
«Подмена понятий по-хуторянски»: слова Зеленского поставили под сомнение
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.