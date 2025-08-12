В США скончался создатель сериалов «Родина» и «24 часа» Лауреат «Эмми» и продюсер Майкл Клик умер в возрасте 77 лет

Известный голливудский продюсер Майкл Клик, обладатель двух премий «Эмми», скончался 10 августа в Лос-Анджелесе, сообщает портал Deadline. Он умер во сне в возрасте 77 лет, это также подтвердила его дочь.

Клик получил широкую известность благодаря работе над популярными сериалами. В 2006 году он был удостоен первой премии «Эмми» за продюсирование драмы «24 часа», признанной лучшим сериалом года. Шесть лет спустя он повторил этот успех с сериалом «Родина», получив вторую статуэтку в той же категории.

Ранее в Казахстане скончался известный режиссер-документалист Анатолий Мищенко. Как сообщили в Министерстве культуры и информации республики, мастеру кинодокументалистики было 81 год. За свою творческую жизнь он создал более 80 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. Среди наиболее известных работ — «Большой Капчагай», «Добро пожаловать в Алма-Ату!» и «Неравнодушная природа».

До этого в США на 89-м году жизни умерла писательница Сара Бингхэм. Причиной смерти стал инсульт. Автор двух мемуарных книг, семи романов и многочисленных рассказов начала публиковаться еще в 1960 году. Ее пьесы, включая постановку о Елене Блаватской «Опасная личность», продолжают идти на американских сценах.