Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:40

В США скончался создатель сериалов «Родина» и «24 часа»

Лауреат «Эмми» и продюсер Майкл Клик умер в возрасте 77 лет

Майкл Клик Майкл Клик Фото: Kathy Hutchins/legion-media.ru

Известный голливудский продюсер Майкл Клик, обладатель двух премий «Эмми», скончался 10 августа в Лос-Анджелесе, сообщает портал Deadline. Он умер во сне в возрасте 77 лет, это также подтвердила его дочь.

Клик получил широкую известность благодаря работе над популярными сериалами. В 2006 году он был удостоен первой премии «Эмми» за продюсирование драмы «24 часа», признанной лучшим сериалом года. Шесть лет спустя он повторил этот успех с сериалом «Родина», получив вторую статуэтку в той же категории.

Ранее в Казахстане скончался известный режиссер-документалист Анатолий Мищенко. Как сообщили в Министерстве культуры и информации республики, мастеру кинодокументалистики было 81 год. За свою творческую жизнь он создал более 80 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. Среди наиболее известных работ — «Большой Капчагай», «Добро пожаловать в Алма-Ату!» и «Неравнодушная природа».

До этого в США на 89-м году жизни умерла писательница Сара Бингхэм. Причиной смерти стал инсульт. Автор двух мемуарных книг, семи романов и многочисленных рассказов начала публиковаться еще в 1960 году. Ее пьесы, включая постановку о Елене Блаватской «Опасная личность», продолжают идти на американских сценах.

смерти
сериалы
Голливуд
продюсеры
эмми
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.