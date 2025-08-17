Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 18:58

На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох

FR: Путин застиг Трампа врасплох фразой на английском во время саммита на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин застиг американского коллегу Дональда Трампа врасплох, когда во время саммита на Аляске неожиданно обратился к нему с фразой на английском языке, предлагая в следующий раз встретиться в Москве, пишет немецкий журналист Ричард Штробл для издания Frankfurter Rundschau. По его мнению, глава Белого дома оказался в неловком положении.

Путин внезапно произносит примечательную фразу на английском языке — и ставит Трампа в неловкое положение. Редкий случай, когда президент России говорит по-английски. Возможно, это признак того, насколько комфортно он себя чувствовал, — пишет Штробл.

Журналист отметил, что вдобавок к неожиданному использованию английского, Путин «даже усмехнулся над своей фразой». Трамп же в ответ удивленно назвал предложение интересным.

Ранее эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева обратила внимание, что президент США Дональд Трамп не смог применить на президенте России Владимире Путине свой трюк со скандальным рукопожатием, при котором он резко дергает руку собеседника на себя . По ее словам, на Аляске наблюдалась иная ситуация, Трамп скорее нервничал, а Путин, наоборот, был в приподнятом настроении.

Россия
Владимир Путин
саммиты
Аляска
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США раскрыли, кто будет принимать решение по миру на Украине
Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС
Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет
9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний
На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины
Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео
Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС
Рубио высказался об ожиданиях США по Украине на переговорах Путина и Трампа
В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ
Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения
В Киеве заметили смену риторики Зеленского о России после саммита на Аляске
Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом
Арестович назвал месяц, когда Украина войдет в «красную зону»
Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей
Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона
В НАПФ назвали риски для инвестирования пенсионных накоплений россиян
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.