На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох FR: Путин застиг Трампа врасплох фразой на английском во время саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин застиг американского коллегу Дональда Трампа врасплох, когда во время саммита на Аляске неожиданно обратился к нему с фразой на английском языке, предлагая в следующий раз встретиться в Москве, пишет немецкий журналист Ричард Штробл для издания Frankfurter Rundschau. По его мнению, глава Белого дома оказался в неловком положении.

Путин внезапно произносит примечательную фразу на английском языке — и ставит Трампа в неловкое положение. Редкий случай, когда президент России говорит по-английски. Возможно, это признак того, насколько комфортно он себя чувствовал, — пишет Штробл.

Журналист отметил, что вдобавок к неожиданному использованию английского, Путин «даже усмехнулся над своей фразой». Трамп же в ответ удивленно назвал предложение интересным.

Ранее эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева обратила внимание, что президент США Дональд Трамп не смог применить на президенте России Владимире Путине свой трюк со скандальным рукопожатием, при котором он резко дергает руку собеседника на себя . По ее словам, на Аляске наблюдалась иная ситуация, Трамп скорее нервничал, а Путин, наоборот, был в приподнятом настроении.