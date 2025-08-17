Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 20:37

«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине

Дмитриев: Лондон и ЕС не должны мешать установлению мира на Украине

Великобритания и страны Европы, подогревающие кризис на Украине, не должны мешать установлению мира, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, «саботажники» из Лондона и ЕС пребывают в состоянии паники.

Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру, — высказался Дмитриев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, комментируя итоги саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации, став главным препятствием на пути к мирному разрешению кризиса. По его мнению, Москва, напротив, продемонстрировала готовность к компромиссу.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что стороны сумели наметить отдельные шаги, которые могли бы лечь в основу будущего соглашения, однако ключевые разногласия остаются нерешенными. Он подчеркнул, что путь к миру будет долгим и потребует дальнейших усилий.

Украина
Великобритания
Евросоюз
мир
Кирилл Дмитриев
