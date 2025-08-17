Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:01

Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году

Экономист Копейкин: повторения дефолта 1998 года в России не будет

Фото: Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

Вероятность дефолта РФ по госдолгу крайне низка из-за отсутствия предпосылок для подобной ситуации, заявил NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. 17 августа исполняется 27 лет со дня дефолта 1998 года. Повторения кризиса ждать не стоит, потому что дефицит бюджета сегодня гораздо меньше, а госдолг ниже, пояснил эксперт.

Никаких параллелей с 1998 годом нет. Ситуация с экономикой, бюджетом и развитием финансовой системы совершенно иная. Дефицит бюджета даже после обсуждаемого увеличения к концу года все равно будет заметно меньше. И есть заначка в виде ФНБ. Госдолг, по сравнению с размерами экономики, в три раза ниже, — сказал Копейкин.

По его словам, у России сегодня нет такой зависимости от иностранных инвесторов. А зависимость от цен на нефть (и соответствующих поступлений в бюджет) все еще высока, но тоже не сравнима с периодом 90-х, считает эксперт.

Ранее в Минэкономразвития назвали нежелательные курсы рубля к доллару — это все, что ниже 75 и выше 110 рублей. Умеренно рискованными считаются значения ниже 85 и выше 100 рублей за доллар. Такие изменения курса угрожают достижению ряда национальных целей, считают в Минэкономразвития.

дефолт
девальвация
рубль
экономика
госдолг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.