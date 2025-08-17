Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году Экономист Копейкин: повторения дефолта 1998 года в России не будет

Вероятность дефолта РФ по госдолгу крайне низка из-за отсутствия предпосылок для подобной ситуации, заявил NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. 17 августа исполняется 27 лет со дня дефолта 1998 года. Повторения кризиса ждать не стоит, потому что дефицит бюджета сегодня гораздо меньше, а госдолг ниже, пояснил эксперт.

Никаких параллелей с 1998 годом нет. Ситуация с экономикой, бюджетом и развитием финансовой системы совершенно иная. Дефицит бюджета даже после обсуждаемого увеличения к концу года все равно будет заметно меньше. И есть заначка в виде ФНБ. Госдолг, по сравнению с размерами экономики, в три раза ниже, — сказал Копейкин.

По его словам, у России сегодня нет такой зависимости от иностранных инвесторов. А зависимость от цен на нефть (и соответствующих поступлений в бюджет) все еще высока, но тоже не сравнима с периодом 90-х, считает эксперт.

Ранее в Минэкономразвития назвали нежелательные курсы рубля к доллару — это все, что ниже 75 и выше 110 рублей. Умеренно рискованными считаются значения ниже 85 и выше 100 рублей за доллар. Такие изменения курса угрожают достижению ряда национальных целей, считают в Минэкономразвития.