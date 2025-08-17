Стало известно, с какой проблемой может столкнуться российская экономика Представитель «Опоры России» Ради: драйверы роста экономики страны на исходе

Драйверы роста российской экономики оказались на исходе, заявил в беседе с РИА Новости замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту «Опоры России» Намер Ради. По его словам, у нынешней модели экономического роста ограниченный потенциал и она создает риски. Речь идет в том числе о перегреве от военных расходов, дефиците кадров в гражданских секторах и подстегивании инфляции.

Дефицит квалифицированных специалистов и технологическое отставание в гражданских отраслях тормозят развитие, а ограниченный доступ к технологиям, рынкам и инвестициям повышают издержки, — объяснил эксперт.

Он отметил, что экономика страны останется на рельсах оборонно-промышленного комплекса, но его потенциал как единственного драйвера исчерпывается. Ради уверен, что высокая позиция РФ в рейтинге паритета покупательной способности является следствием высоких цен на сырье в прошлом, а также военных расходов, но не фундаментального усиления экономики.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что решение российского правительства обнулить нормативы продажи валютной выручки может привести к негативным последствиям, в том числе к ослаблению рубля. Парламентарий уточнил, что в слабом рубле прежде всего заинтересованы экспортеры, однако всем остальным — и бизнесу, и населению — от обнуления только хуже.