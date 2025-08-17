Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 13:55

На Дальнем Востоке хотят выпустить необычные облигации

Четыре региона Дальнего Востока планируют выпустить народные облигации

Владимир Путин и Алексей Чекунков Владимир Путин и Алексей Чекунков Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Четыре региона Дальнего Востока планируют в 2025 году выпустить специальные народные облигации на общую сумму в 2,2 млрд рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на онлайн-совещании по вопросам реализации мастер-плана развития города Магадана. По его словам, россияне смогут финансово участвовать в проектах развития городов и получать при этом рыночную доходность, передает пресс-служба Кремля.

В 2025 году четыре региона планируют такие выпуски общим объемом 2,2 млрд рублей. Прецеденты у нас есть, люди вкладывались, например в создание аэропорта Хабаровска, и важно, что есть чувство причастности, не только финансовая выгода, — поделился Чекунков.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе рабочей поездки в Магадан побывал на заводе «Омега-Си», который отвечает за переработку и рафинирование рыбного жира с дальнейшим производством капсулированной продукции. Главе государства показали производство компонента с высоким содержанием омега-3.

Кроме того, еще одним объектом посещения президента стал крупнейший в регионе спортивный комплекс «Президентский» с ледовой ареной, бассейнами и многофункциональными залами. Путин пообщался там с юными хоккеистами, а один из игроков показал ему свои умения.

Россия
Дальний Восток
регионы
облигации
выпуск
