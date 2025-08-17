Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек

Число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия в Шиловском районе Рязанской области выросло до 135 человек, сообщает местный оперштаб. Вместе с этим подтверждена гибель 11 человек в результате трагедии.

В федеральные медицинские центры Москвы были направлены 14 человек с тяжелыми травмами и трое с ранениями средней степени тяжести. В рязанских лечебных учреждениях остаются 15 человек, включая трех в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии на заводе «Эластик». Он сообщил, что семьям погибших будет выплачено по свыше 1,5 млн рублей. Размер компенсаций для пострадавших варьируется от 313 до 627 тысяч рублей.

Чрезвычайное происшествие произошло утром 15 августа — на предприятии прогремел мощный взрыв. Предварительной причиной ЧП названа детонация боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности, повлекшего гибель людей.