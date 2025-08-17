Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша

Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша

Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша

Не хочется заморачиваться по поводу еды? Покупать готовое в магазинах категорически запрещается! NEWS.ru предлагает рецепт чебуреков с фаршем из лаваша. Готовятся быстро!

Понадобятся 2 тонких вкуснейших лаваша, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 2 сырых яичка, специи и соль по вкусу, а также растительное масло для обжарки

Как приготовить ленивые чебуреки с фаршем из лаваша: пассеруем измельченный лук, добавляем перемолотое мясо и обжариваем до готовности. Приправьте, остудите и смешайте с сырыми яйцами.

Лавашные листы разделите на порционные квадраты. Распределите начинку, сверху накройте вторым слоем, тщательно защипните края, чтобы чебуреки с фаршем сохранили свою форму.

Подрумяньте их на раскаленной сковороде с двух сторон до появления аппетитной корочки. Подавайте чебуреки с фаршем с домашним соусом на основе сметаны или свежих овощей. Приятного аппетита!