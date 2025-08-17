Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 13:50

В ГД раскрыли нюансы изменений мер поддержки многодетных семей Подмосковья

Депутат Чаплин: новый порядок выплат многодетным семьям упростит жизнь родителям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помощь многодетным семьям Московской области станет более доступной, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, комментируя меры, согласно которым с 19 августа 2025 года для получения единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего или последующего ребенка будет достаточно, чтобы хотя бы один из родителей имел регистрацию в регионе.

Это долгожданное и справедливое решение, которое упростит жизнь тысячам семей. Раньше для получения выплаты требовалась регистрация обоих родителей, что создавало необоснованные сложности для многих достойных семей. Теперь помощь станет более доступной, ― объяснил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что новые правила сохраняют все основные условия получения выплаты: возраст родителей до 36 лет, наличие российского гражданства, официально зарегистрированный брак, а также рождение ребенка на территории Московской области.

Особенно важно, что выплата назначается автоматически через систему межведомственного взаимодействия. Семьям не нужно собирать кипы документов и стоять в очередях. Если в течение разумного срока выплата не поступила, можно подать заявление через портал госуслуг или лично в органы соцзащиты, ― добавил Чаплин.

Депутат также обратил внимание на особенности учета детей в сложных семейных ситуациях: при расчете учитываются все несовершеннолетние дети, за исключением особых случаев, предусмотренных законом. Это продуманный механизм, который защищает интересы и детей, и родителей, пояснил он. В заключение Чаплин выразил уверенность, что эта мера поддержки будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что региональные власти имеют право не дать отцу статус многодетного. По его словам, они вправе отказать в оформлении удостоверения, если дети проживают отдельно. При этом он отметил, что федеральное законодательство признает многодетной любую семью с тремя и более детьми, независимо от их места жительства.

дети
пособия
выплаты
депутаты
Софья Якимова
С. Якимова
