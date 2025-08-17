Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 14:12

Звезда интернет-мемов планирует устроить большой тур по России

Экс-участник «Дома-2» Венгржановский планирует устроить большой тур по России

Венцеслав Венгржановский Венцеслав Венгржановский Фото: vk.com/id173833935

Бывшая звезда телепроекта «Дома-2» и герой интернет-мемов Венцеслав Венгржановский стал певцом и планирует устроить большой тур по России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, артист начнет осенью — с концертов в Печоре и Коряжме.

По информации канала, пригласить Венгржановского выступить на корпоративе стоит 150 тысяч рублей. Дополнительные требования, пишет издание, — отель не ниже четырех звезд, 2,5 тысячи рублей суточных и вода с фруктами в гримерке. Также звезда телестройки ведет личный блог, где за отдельную плату может записать поздравления с днем рождения или прорекламировать любой бизнес.

В прошлом году стало известно, что Венгржановского разыскивают судебные приставы из-за просроченных кредитов. По информации источников, он набрал займов на 387 тысяч рублей, самым старым просрочкам — три года, а наиболее свежим — два месяца. Сообщалось, что артист перестал вести социальные сети, на официальную работу не устроился, но все еще записывает поздравления поклонникам за шесть тысяч рублей.

Россия
шоу-бизнес
Дом-2
концерты
туры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист удивился близости Аляски к России и был поднят на смех
Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества
Путин перед переговорами с Трампом пошутил про свитер Лаврова
Путин и Лукашенко побеседовали по телефону
На Украине раскрыли, от чего зависит решение Зеленского закончить конфликт
Мужчина не стал возвращаться домой и получил удар вилами в лицо
Система домашних заданий в школах России может сильно измениться
Звезда интернет-мемов планирует устроить большой тур по России
В Госдуме отметили важный нюанс в заявлении Родниной о справедливой пенсии
Песков раскрыл, когда и зачем был в США до визита на Аляску
Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
Аналитик сравнил выгоду от вкладов и сдачи квартир в аренду
«Кругом гэканье»: россиянка описала обстановку на болгарском курорте
Еще один европейский лидер решил поехать с Зеленским на встречу с Трампом
На Дальнем Востоке хотят выпустить необычные облигации
В ГД раскрыли нюансы изменений мер поддержки многодетных семей Подмосковья
Более тысячи машин собралось у Крымского моста в ожидании проезда
Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша
Появилось видео с огромным домашним питоном, разбившим террариум при побеге
Блогера-иноагента могут лишить квартиры в Москве
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.