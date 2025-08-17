Звезда интернет-мемов планирует устроить большой тур по России

Бывшая звезда телепроекта «Дома-2» и герой интернет-мемов Венцеслав Венгржановский стал певцом и планирует устроить большой тур по России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, артист начнет осенью — с концертов в Печоре и Коряжме.

По информации канала, пригласить Венгржановского выступить на корпоративе стоит 150 тысяч рублей. Дополнительные требования, пишет издание, — отель не ниже четырех звезд, 2,5 тысячи рублей суточных и вода с фруктами в гримерке. Также звезда телестройки ведет личный блог, где за отдельную плату может записать поздравления с днем рождения или прорекламировать любой бизнес.

В прошлом году стало известно, что Венгржановского разыскивают судебные приставы из-за просроченных кредитов. По информации источников, он набрал займов на 387 тысяч рублей, самым старым просрочкам — три года, а наиболее свежим — два месяца. Сообщалось, что артист перестал вести социальные сети, на официальную работу не устроился, но все еще записывает поздравления поклонникам за шесть тысяч рублей.