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04 июля 2025 в 13:17

Песков анонсировал заседание Совбеза России во главе с Путиным

Песков: в середине дня Путин проведет заседание Совбеза России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведет в середине дня заседание Совета Безопасности РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, тему обсуждения назовет сам глава государства.

В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия продолжает спецоперацию на Украине, поскольку пока достижение всех ее целей политико-дипломатическим способом невозможно. Так он прокомментировал прошедший накануне разговор российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Песков отметил, что встреча глав двух государств необходима. Однако, по его словам, она должна быть хорошо проработана и подготовлена.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что юбилей ООН в октябре может стать хорошим поводом для встречи Путина с Трампом. Он добавил, что торжественные мероприятия по случаю 80-летия всемирной организации пройдут в Нью-Йорке.

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Дмитрий Песков
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