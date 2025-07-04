Песков анонсировал заседание Совбеза России во главе с Путиным Песков: в середине дня Путин проведет заседание Совбеза России

Президент России Владимир Путин проведет в середине дня заседание Совета Безопасности РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, тему обсуждения назовет сам глава государства.

В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия продолжает спецоперацию на Украине, поскольку пока достижение всех ее целей политико-дипломатическим способом невозможно. Так он прокомментировал прошедший накануне разговор российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Песков отметил, что встреча глав двух государств необходима. Однако, по его словам, она должна быть хорошо проработана и подготовлена.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что юбилей ООН в октябре может стать хорошим поводом для встречи Путина с Трампом. Он добавил, что торжественные мероприятия по случаю 80-летия всемирной организации пройдут в Нью-Йорке.