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30 июля 2025 в 18:37

Российские войска пошли на одну хитрость перед ночной атакой по Украине

WarGonzo: ВС России вывели из строя украинскую ПВО перед атакой по объектам ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Перед ночным ударом по объектам Вооруженных сил Украины российские войска вывели из строя системы противовоздушной обороны противника, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники. По данным авторов, эта операция позволила беспилотникам «Герань» беспрепятственно достичь целей.

Как пишут авторы, контроль воздушного пространства Украины был нарушен из-за выхода из строя системы «Вираж». Дополнительные сложности расчетам ВСУ создали перебои в работе VPN-соединений, что затруднило координацию ПВО.

Основными целями атаки стали военная инфраструктура, учебные центры и логистические узлы, используемые для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Особое внимание уделялось железнодорожному узлу в Павлограде Днепропетровской области, где находились эшелоны с боеприпасами и техникой, предназначенные для Покровского (Красноармейского) направления.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили транспортную инфраструктуру Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Прежде в российском военном ведомстве рассказали, как рядовому ВС РФ Сергею Бурмистрову удалось в одиночку отразить нападение группы диверсантов противника. По данным Минобороны, солдат посреди ночи обнаружил украинскую ДРГ и открыл по ней огонь. Действия российского бойца заставили врагов спешно сооружать укрытие. Таким образом рядовой удерживал натиск противника до прибытия подкрепления.

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