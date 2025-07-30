В МВД раскрыли правду о штрафах за неуведомление ГАИ о смене регистрации

В МВД раскрыли правду о штрафах за неуведомление ГАИ о смене регистрации МВД опровергло наличие штрафов за неуведомление ГАИ о смене регистрации

Российским законодательством не предусмотрены штрафы за несвоевременное уведомление Госавтоинспекции о смене регистрации по месту жительства, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, также нет никакого срока в 10 дней. Волк подчеркнула, что утверждения об обратном не соответствуют действительности.

Распространяемая в массмедиа информация о якобы введенном десятидневном сроке для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене своей постоянной регистрации не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Волк уточнила, что срок в 10 дней актуален при выпуске автомобиля в обращение при его изготовлении для самостоятельного пользования. Кроме того, такое правило действует при временном ввозе транспортного средства в Россию на срок более года, а также при приобретении владельцем машины прав на управление.

Ранее автоюрист Лев Воропаев сообщал, что автомобилистам, не уведомившим ГАИ о смене регистрации по месту жительства, грозит наказание в виде штрафа. По его словам, на это водителям дается 10 дней, а размер взыскания составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей.