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30 июля 2025 в 18:39

Захарова раскрыла, кого Лавров планирует принять в Москве

Захарова анонсировала встречу глав МИД России и Сирии 31 июля в Москве

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани пройдут 31 июля в Москве, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, стороны намерены обсудить насущные темы в рамках двухсторонней повестки дня.

31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики [Асаадом] аш-Шейбани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики, — сказала Захарова.

Ранее Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш заявил, что Москва обеспокоена антироссийскими планами, которые озвучиваются в европейских государствах. Он напомнил о заявлении руководства Североатлантического альянса о возможном нападении на Калининградскую область. Министр назвал подобные высказывания тревожным сигналом.

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