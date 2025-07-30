Захарова раскрыла, кого Лавров планирует принять в Москве Захарова анонсировала встречу глав МИД России и Сирии 31 июля в Москве

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани пройдут 31 июля в Москве, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, стороны намерены обсудить насущные темы в рамках двухсторонней повестки дня.

31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики [Асаадом] аш-Шейбани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики, — сказала Захарова.

Ранее Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш заявил, что Москва обеспокоена антироссийскими планами, которые озвучиваются в европейских государствах. Он напомнил о заявлении руководства Североатлантического альянса о возможном нападении на Калининградскую область. Министр назвал подобные высказывания тревожным сигналом.