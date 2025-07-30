Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 18:23

Пенсионер мастурбировал, смотря на детей из окна подъезда

В Пушкино задержали мастурбирующего на детей пенсионера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Активисты «Русской общины» сообщили, что в подмосковном Пушкино пожилой мужчина занимался мастурбацией у окна, выходящего на детскую площадку. По их данным, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как сказано в публикации, добровольные дружинники незамедлительно выехали на место и идентифицировали подозреваемого — жителя этого же подъезда. По данным «Русской общины», ситуацию взяли под контроль сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место происшествия. Они задержали подозреваемого и изъяли все видеодоказательства.

В настоящее время задержанный находится в ОМВД России по Пушкинскому городскому округу. Там с ним проводятся необходимые следственные действия.

До этого в Краснодарском крае местные жители задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 14-летней школьницы. По предварительной информации, молодой человек напал на несовершеннолетнюю и совершил насильственные действия. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Подмосковье
пенсионеры
педофилы
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.