Пенсионер мастурбировал, смотря на детей из окна подъезда В Пушкино задержали мастурбирующего на детей пенсионера

Активисты «Русской общины» сообщили, что в подмосковном Пушкино пожилой мужчина занимался мастурбацией у окна, выходящего на детскую площадку. По их данным, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как сказано в публикации, добровольные дружинники незамедлительно выехали на место и идентифицировали подозреваемого — жителя этого же подъезда. По данным «Русской общины», ситуацию взяли под контроль сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место происшествия. Они задержали подозреваемого и изъяли все видеодоказательства.

В настоящее время задержанный находится в ОМВД России по Пушкинскому городскому округу. Там с ним проводятся необходимые следственные действия.

До этого в Краснодарском крае местные жители задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 14-летней школьницы. По предварительной информации, молодой человек напал на несовершеннолетнюю и совершил насильственные действия. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.