Две моторные лодки столкнулись в Красноярском крае

В Красноярском крае произошло столкновение двух моторных лодок, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент случился возле села Чунояр в Богучанском районе.

Из одной лодки выпал мужчина, который, предположительно, утонул. Поиски пропавшего временно приостановлены и возобновятся завтра утром, с наступлением светлого времени суток.

Ранее в Крыму спасли двух туристов, которые сбились с тропы в темноте и потерялись на горе Аю-Даг. На помощь людям оперативно приехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». Спасателям удалось найти людей спустя час поисков. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

До этого посетители парка развлечений в Магнитогорске оказались повисшими вниз головой на 15 минут из-за остановки аттракциона. Сотрудники парка смогли сами запустить механизм и спустить на землю людей без участия спасателей. Очевидцы заявили, что аттракцион остановился на большой высоте, а сидевшие в нем перепуганные посетители начали кричать и звать на помощь.