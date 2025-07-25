Заблудившихся в темноте на горе туристов спасли в Крыму

Заблудившихся в темноте на горе туристов спасли в Крыму

В Крыму спасли двоих туристов, которые сбились с тропы в темноте и потерялись на горе Аю-Даг, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на МЧС республики. На помощь людям оперативно приехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Спасателям удалось найти людей спустя час поисков. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Специалисты сопроводили людей к служебному автомобилю. После этого туристов довезли до их личного транспорта.

Ранее в Карелии нашли четверых пропавших участников туристической группы, сплавлявшейся на байдарках по Белому морю. По данным МЧС, всего группа состояла из девяти человек.

До этого в Крыму на краю скалы застряла семья из Мурманска — мать с тремя детьми. Спасатели обнаружили туристов выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне.