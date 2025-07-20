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20 июля 2025 в 23:45

Два человека из группы пропавших в Карелии байдарочников спаслись

МЧС: двое из группы пропавших в Карелии байдарочников сами добрались до берега

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Карелии продолжается поиск участников туристической группы, сплавлявшейся на байдарках по Белому морю. По уточненным данным МЧС по Архангельской области, группа состояла из девяти человек, двое из которых самостоятельно завершили маршрут и достигли Соловецких островов.

На данный момент найдены четверо туристов. Поиски троих спасателями продолжаются до сих пор.

По уточненной информации, группа была из девяти человек. Два человека смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий. На данный момент найдены четыре человека, — указано в сообщении.

Спасательная операция ведется в сложных погодных условиях: порывы ветра достигают 6–10 м/с, высота волн — 0,8 метра, а температура воды не превышает +9 °C. В поисках задействованы сотрудники МЧС и Морспасслужбы на катерах, а также вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что группа байдарочников, не зарегистрировавшая свой маршрут, отправилась от архипелага Кузова в Карелии к Соловецкому острову. Из-за ухудшения погоды туристы решили прервать поход и вернуться назад. Судьба троих участников, находившихся на парной и одиночной байдарках, остается неизвестной.

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Два человека из группы пропавших в Карелии байдарочников спаслись
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