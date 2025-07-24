Медведев принял участие в заседании Военно-промышленной комиссии России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии страны, передает ТАСС. Сообщается, что оно было выездным.

Перед проведением заседания заместителю председателя продемонстрировали образцы оружия, которые наиболее востребованы, говорится в сообщении. Также Медведеву показали различную спецтехнику и средства поражения.

Ранее заместитель председателя Совбеза отметил, что законодатели в России приняли более 140 нормативных актов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции, а также их семей. Одной из последних стала инициатива, в рамках которой бойцы были освобождены от уплаты госпошлины за судебные дела определенных категорий.

Кроме того, Медведев сообщил, что с начала нынешнего года в ряды российской армии вступило свыше 210 тысяч военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны РФ. Также добровольческие формирования пополнились еще 18 тысячами человек, подчеркнул он, назвав это результатом общей работы.