Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 16:50

Медведев принял участие в заседании Военно-промышленной комиссии России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии страны, передает ТАСС. Сообщается, что оно было выездным.

Перед проведением заседания заместителю председателя продемонстрировали образцы оружия, которые наиболее востребованы, говорится в сообщении. Также Медведеву показали различную спецтехнику и средства поражения.

Ранее заместитель председателя Совбеза отметил, что законодатели в России приняли более 140 нормативных актов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции, а также их семей. Одной из последних стала инициатива, в рамках которой бойцы были освобождены от уплаты госпошлины за судебные дела определенных категорий.

Кроме того, Медведев сообщил, что с начала нынешнего года в ряды российской армии вступило свыше 210 тысяч военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны РФ. Также добровольческие формирования пополнились еще 18 тысячами человек, подчеркнул он, назвав это результатом общей работы.

Дмитрий Медведев
заседания
оружие
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секрет пара: к чему снится баня мужчине и женщине? Сонник онлайн!
Уличный мемориал вырос в сердце российского города после крушения Ан-24
В водном управлении опровергли аукцион за пирс на даче Пугачевой
В России научились использовать бактерии для производства лекарств
«Никаких сомнений»: в ГД выступили за возвращение Попова в зону СВО
В Совфеде рассказали, как в Африке воспринимают уход Франции
Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан развивают экономические связи
Раскрыто, как ЕС будет пытаться принудить Россию выполнять потолок цен
Пугачева опять всех всполошила. Что с ее дачей на Истре, скандал с причалом
Аккумулятор опять разрядился? Не беда! Как найти утечку тока в автомобиле
Юрист раскрыл нюансы продажи ТРК «Авиапарк»
Названа причина ограничений на заход иностранных танкеров в Черное море
Российскую авиакомпанию обвинили в «разводе на деньги» за багаж
Метрополитен Петербурга принял меры на фоне аномальной жары
Блогер из России потратила сотни тысяч на борьбу с неизлечимым недугом
Второе уголовное дело против телеведущей Лазаревой поступило в суд Москвы
Центр Москвы оказался под властью стихии
Увезли и продали в рабство? Жительница Подмосковья 20 лет ищет сестру
Медведев принял участие в заседании Военно-промышленной комиссии России
Диетолог рассказала, чем отличается аллергия от пищевой непереносимости
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.