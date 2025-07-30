Подросток посинел и умер после отравления в летнем лагере Подросток насмерть отравился в летнем лагере в Светлогорске под Калининградом

Подросток умер в летнем лагере под Калининградом, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его информации, трагедия произошла в городе Светлогорске. 17-летний юноша, предположительно, отравился токсичными парами, начал задыхаться, посинел и потерял сознание.

Реанимировать несовершеннолетнего медики не смогли. Полиция проводит расследование, специалисты ждут экспертизы вскрытия, после которого будет вынесено заключение о причине смерти. Отец юноши рассказал, что его сын был членом областной сборной по тхэквондо, побеждал на городских и областных соревнованиях, а 1 июня аттестовался на черный пояс.

Ранее в больницы Кропоткина и Армавира Краснодарского края привезли 57 пассажиров поезда Кисловодск — Тында. Из них 50 детей — участники команды по дзюдо, которые возвращались с соревнований. У всех госпитализированных диагностировали острый гастроэнтерит.

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