Стали известны подробности отравления детей в лагере под Челябинском Мать пострадавшего в Миассе ребенка заявила, что дочь жаловалась на ржавую воду

В детском лагере на озере Большой Еланчик в Миассе, где произошла массовая вспышка кишечной инфекции, детей кормили невкусной едой, заявила 360.ru мать пострадавшей там девочки. Россиянка рассказала, что ее ребенок жаловался на ржавую воду.

Она еще мне жаловалась, что из кранов течет ржавая вода, невозможно даже зубы почистить, и что у них постоянно в кулере нет воды. Постель как будто бы не меняли: жвачки приклеены к простыне, волосы. Подушку переворачиваешь — на наволочке пятно огромное желтое, — посетовала женщина.

Она уточнила, что заболевшая дочь ревела и просила забрать ее домой из лагеря. У девочки разболелся живот и появилась сильная слабость.

Ранее в детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик 28 детей обратились за медпомощью с симптомами недомогания. Пятеро из них были госпитализированы, остальных поместили в медицинский изолятор лагеря.