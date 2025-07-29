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29 июля 2025 в 13:39

Полсотни юных дзюдоистов госпитализированы с кишечной инфекцией

Более 50 пассажиров поезда доставили в больницы Кубани с кишечной инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больницы Кропоткина и Армавира Краснодарского края привезли 57 пассажиров поезда Кисловодск — Тында, среди них 50 детей, сообщили «Интерфакс» экстренные службы региона. У всех госпитализированных диагностировали «острый гастроэнтерит».

Сегодня в Армавире с диагнозом «острый гастроэнтерит» с пассажирского поезда с сообщением Кисловодск-Тында были сняты и доставлены в лечебные учреждения 57 человек, из них 50 детей — участники команды по дзюдо, – сказал собеседник агентства.

Детская команда по дзюдо возвращалась с соревнований. Юных спортсменов доставили в центральные районные больницы Кавказского района и Армавира. Южная транспортная прокуратура уточнила, что в связи с информацией об отравлении детей проводится проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Решение о необходимости принятия мер будет принято по ее результатам.

Ранее ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу двух 16-летних подростков, которых обвиняют в попытке отравления мужчины. По версии следствия, 24 июля молодые люди нанесли на ручку и боковое зеркало автомобиля мужчины токсичное вещество. После этого они скрылись, однако план провалился по не зависящим от арестованных обстоятельствам. Спустя двое суток сотрудники ФСБ задержали обоих подростков.

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Краснодарский край
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