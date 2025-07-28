Двое подростков попытались отравить мужчину

Ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу двух 16-летних подростков, которых обвиняют в покушении на мужчину, передает Lenta.ru. Школьники пытались отравить россиянина ядом.

Согласно данным, 24 июля молодые люди нанесли на ручку и боковое зеркало автомобиля мужчины токсичное вещество, говорится в сообщении. После этого они скрылись, однако их план провалился по независящим от них обстоятельствам.

Спустя двое суток сотрудники ФСБ задержали обоих подростков. Они будут находиться под стражей до 26 сентября.

Ранее сообщалось, что на станции Матвеевская в Москве задержали двух несовершеннолетних. Один из подростков выстрелил в сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован. Задержанных вместе с законными представителями доставили в следственные органы.

До этого в Ленинградской области пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет устроили пожар на детской площадке. Ущерб превысил 1,7 млн рублей. В отношении троих подозреваемых была избрана мера пресечения в виде обязательства не покидать место жительства и соблюдать установленные правила поведения.