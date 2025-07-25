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25 июля 2025 в 14:52

Школьники-пироманы подожгли детскую площадку

В Ленобласти задержали пятерых подростков за поджог детской площадки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Рахья (Всеволожский район Ленинградской области) сотрудники полиции задержали пятерых подростков в возрасте от 13 до 15 лет, информирует 47channel. Юноши устроили пожар на детской площадке, причинив ущерб, превышающий 1,7 млн рублей.

Инцидент произошел 20 июля около 03:30 мск. Подростки подожгли игровую зону и скамейки, расположенные на Октябрьском шоссе. СК инициировал уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. В четверг, 24 июля, правоохранители задержали подозреваемых.

К поджогу оказались причастны трое местных жителей, а также их знакомые из деревни Проба и Санкт-Петербурга. Полицейские изъяли у подростков мобильные телефоны и одежду, в которой они находились во время совершения преступления.

В настоящее время следствие продолжается. Троим задержанным назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое других юношей не достигли возраста, позволяющего их привлечь к уголовной ответственности.

Ранее злоумышленники подожгли машину замглавы гатчинской администрации по ЖКХ. В результате ЧП пострадал как Geely сотрудницы, так и припаркованные рядом автомобили.

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