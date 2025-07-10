Пироманы сожгли машину сотрудницы гатчинской администрации

Злоумышленники подожгли машину замглавы гатчинской администрации по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». В результате пострадал не только Geely сотрудницы, но припаркованные рядом Haval и Renault Logan.

Инцидент произошел ночью, на месте правоохранители нашли следы легковоспламеняющейся жидкости. Полиция ищет злоумышленников, им грозит наказание по статье об умышленном уничтожении имущества.

Ранее поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми признались, что им была безразлична судьба пострадавших. Они понимали, что люди не смогут выбраться из горящего здания. Трагедия произошла 11 июля 2005 года, жертвами поджога стали 25 человек, еще 10 получили травмы. В материалах также говорится, что поджигатели использовали не менее 10 литров легковоспламеняющейся жидкости.

Также сообщалось, что в Солнечногорске загорелся незаселенный дом ЖК «Андреевка Life». Площадь пожара составила 250 квадратных метров. На кадрах, опубликованных в Сети, было видно, как густой черный дым распространился по окрестностям.