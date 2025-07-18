Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 15:20

Медведев призвал дистанцироваться от «заросших говном» британцев

Медведев заявил, что нужно дистанцироваться от ЕС с его странами-участницами

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

России следует продвигать курс на дистанцирование от Евросоюза и его наиболее одиозных стран, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, туда попадают не только «убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим говном британцы», но и Германия с Францией.

Также следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают не только убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим говном британцы, но и Германия с Францией, — подчеркнул Медведев.

По его словам, лидерам последних не дают покоя «лавры Третьего рейха и режима Виши». Медведев подчеркнул, что ему известно, чем это заканчивается для Европы. В этой связи политик призвал как можно дольше сохранять память о русофобии этих стран и учиться ненавидеть их так сильно, как это делали предки. По мнению Медведева, ненависть является важнейшим оружием, которое позволяет наиболее эффективно двигаться к своей противоположности в виде любви в отношении тех, «кто ее достоин».

Ранее зампред Совбеза объяснил, как Украине перестать быть пешкой в чужих руках на поле кровавых геополитических игр. Медведев убежден, что Киеву поможет демилитаризация.

Дмитрий Медведев
британцы
Совбез РФ
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе Боголюбском
Милонов рассказал, стоит ли запрещать лабубу в России
В России захотели поддержать угольные компании
В Израиле раскрыли условие для возобновления операции против Ирана
В России хотят ввести штрафы за определенные фото в соцсетях
Baijiahao: Трамп недооценил Россию и навредил ультиматумом самому себе
«Должен обладать мужеством»: Пригожин рассказал, приходилось ли ему драться
Замдиректора лицея избила сотрудницу ПВЗ Wildberries и попала на видео
Дети хотят в Россию, Пугачева в депрессии. Ждать ли ее развода с Галкиным
Молодые финны в панике бегут из армии из-за страха перед Россией
Впавшую в кому модель привезли в родной город из Китая
Евросоюз обманул Чехию с разрешением на импорт российской нефти
Украину предупредили о тяжелых временах из-за ультиматума Трампа
Появились кадры посадки первого за три года рейса из Москвы в Геленджик
В МИД России пообещали ответ на санкции ЕС
Конфликт с Родниной, отъезд в США, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Зюганов обновляет КПРФ: партия меняется к выборам, при чем тут Прилепин
Калифорния подала в суд на Трампа
Мужчина «ушел в себя» на 10 дней из-за необычной травмы глаза
В США объяснили, почему Украина стала костью в горле Трампа
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.