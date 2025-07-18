Медведев призвал дистанцироваться от «заросших говном» британцев Медведев заявил, что нужно дистанцироваться от ЕС с его странами-участницами

России следует продвигать курс на дистанцирование от Евросоюза и его наиболее одиозных стран, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, туда попадают не только «убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим говном британцы», но и Германия с Францией.

Также следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают не только убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим говном британцы, но и Германия с Францией, — подчеркнул Медведев.

По его словам, лидерам последних не дают покоя «лавры Третьего рейха и режима Виши». Медведев подчеркнул, что ему известно, чем это заканчивается для Европы. В этой связи политик призвал как можно дольше сохранять память о русофобии этих стран и учиться ненавидеть их так сильно, как это делали предки. По мнению Медведева, ненависть является важнейшим оружием, которое позволяет наиболее эффективно двигаться к своей противоположности в виде любви в отношении тех, «кто ее достоин».

Ранее зампред Совбеза объяснил, как Украине перестать быть пешкой в чужих руках на поле кровавых геополитических игр. Медведев убежден, что Киеву поможет демилитаризация.