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16 июля 2026 в 09:29

«Процесс отрезвления»: в СБ РФ обратили внимание на одну тенденцию в Европе

Совбез РФ: отдельные лидеры ЕС начинают пересматривать свои позиции насчет Киева

Офис президента Украины в Киеве Офис президента Украины в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Некоторые лидеры Евросоюза начинают пересматривать свои позиции на фоне растущего возмущения в их странах из-за героизации нацизма на Украине, заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков. По его словам, процесс отрезвления уже заметен даже среди ближайших союзников Киева, и яркий пример — Польша, передает ТАСС.

У отдельных лидеров стран Евросоюза, даже из числа ближайших союзников по военной поддержке киевского режима, уже начинается процесс отрезвления сознания. Наглядный пример — Польша, где нарастает возмущение в связи с героизацией на Украине пособников нацистской Германии. Речь идет в том числе о тех, кто несет прямую ответственность за массовые убийства поляков в ходе Волынской резни, — отметил Коков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что так называемый национальный пантеон Украины, продвигаемый президентом Украины Владимиром Зеленским, состоял из коллаборационистов и отребья. Она отметила, что среди таких фигур находился один из главарей Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрей Мельник.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина начала строить музей «революции достоинства». Также будет возведен мемориал в честь погибших в те дни сторонников Майдана.

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