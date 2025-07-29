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29 июля 2025 в 14:07

Раскрыто, почему телефонные мошенники звонят с московских номеров

Юрист Соловьев: мошенники пользуются сервисом подмены номеров

Для совершения противоправных действий телефонные мошенники, находящиеся в кол-центрах за границей, пользуются сервисами подмены номеров, заявил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что с его помощью можно подделать практически любой номер, в том числе московский. По его словам, также преступники нередко звонят с сим-карт умерших людей.

До последнего времени активно применялись сервисы подмены номеров — какой ты вобьешь, такой и будет отображаться. Хоть номер ФСБ, который есть в официальных источниках. Также преступники используют сим-карты, зарегистрированные на умерших или уехавших россиян, мигрантов и так далее, — продолжил Соловьев.

Юрист добавил, что при обыске у сообщников мошенников могут обнаружить тысячи российских симок. Он напомнил, что любой звонок в мессенджере — это стопроцентный обман, какая бы аватарка там не была установлена — с Центробанком, МВД или Следственным комитетом РФ.

Ранее Иван Соловьев назвал основные способы обработки жертв, которыми пользуются мошенники. Мужчин просят содействовать пресс-службе, как правило, ФСБ. Женщин чаще всего пугают потерей недвижимости и тем, кто кто-то оформил на них кредит. Людям внушают, что в банке работают мошенники, в сговоре с ними участковый и местные опера.

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