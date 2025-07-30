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30 июля 2025 в 18:36

Присяжные не сжалились над обвиненными в убийстве младенца

Присяжные решили, что калининградские врачи виновны в убийстве младенца

Элина Сушкевич и Елена Белая Элина Сушкевич и Елена Белая Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Присяжные Московского областного суда вынесли решение по резонансному делу врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве младенца, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимых Камиля Бабасова. Коллегия присяжных признала Элину Сушкевич и Елену Белую виновными в смерти новорожденного ребенка. Окончательный приговор по данному уголовному делу будет объявлен 31 июля.

Присяжные в Мособлсуде единогласно вынесли обвинительный вердикт, сочтя вину Белой и Сушкевич доказанной, — сказал адвокат.

Ранее Камиль Бабасов сообщил NEWS.ru о текущем месте содержания обвиняемых. По его словам, обе женщины находились до недавнего времени в СИЗО № 6, расположенном в районе Печатники. Их перевели из исправительного учреждения, расположенного в поселке Колосовка Калининградской области. Бабасов отметил, что условия содержания его подзащитной соответствуют стандартным нормам.

До этого Верховный суд РФ принял решение о пересмотре резонансного дела, касающегося медицинских работниц из Калининграда. Суд первой инстанции приговорил Элину Сушкевич и ее коллегу Елену Белую к 9 и 9,5 года лишения свободы.

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