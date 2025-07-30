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30 июля 2025 в 18:26

Росатом запустил установку по переработке урана в Танзании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росатом запустил пилотную установку по переработке урана на месторождении Ньота в Танзании, сообщает пресс-служба госкорпорации. Проект реализует дочерняя компания Uranium One Group — Mantra Tanzania Ltd. Работы ведутся в рамках проекта Mkuju River на юге страны.

Росатом предлагает свои передовые технологии переработки урана для развития уникального геологического потенциала Танзании. Мы будем рады помочь сделать важный шаг на пути к интеграции в глобальную атомную энергетику, — говорится в сообщении.

Пилотная установка станет базой для технологических испытаний и оптимизации методов переработки урана. На ее основе разработают проект основного перерабатывающего комплекса мощностью до трех тысяч тонн урана в год. Его строительство начнется в первом квартале 2026 года, запуск запланирован на 2029-й.

По информации компании, реализация проекта позволит создать более четырех тысяч рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации — как в горнодобывающем секторе, так и в смежных отраслях. Предполагается, что запуск установки также поможет развитию инфраструктуры в районе Намтумбо.

Ранее в Росатоме сообщили о продолжающихся переговорах по продаже 49-процентной доли в проекте АЭС «Аккую» иностранным инвесторам, включая турецкие компании. Как уточнили в госкорпорации, такая возможность предусмотрена межправительственным соглашением 2010 года. При этом выбор партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной.

Росатом
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Танзания
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