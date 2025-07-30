Мама с деньгами, а дочь пропала: казусы дела об изнасиловании в Бишкеке

Мама с деньгами, а дочь пропала: казусы дела об изнасиловании в Бишкеке

В Бишкеке складывается незаурядная ситуация вокруг дела о групповом изнасиловании девушки с инвалидностью. Саму потерпевшую не могут найти, а мать пострадавшей просит закрыть дело. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Мама получила деньги, а дочь пропала

В пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека подтвердили, что разыскивают 21-летнюю Жанайым Бекишеву. Девушка пропала без вести 10 июля. Недавно по ее обращению было возбуждено дело о групповом изнасиловании, хотя заявление было написано еще в апреле.

А 29 июля мать пострадавшей отказалась от претензий к иностранцам в связи с возмещением морального и материального вреда. Она получила деньги от подозреваемых и написала встречное заявление, пишет портал Liter.

«24 июля в службу 102 поступило сообщение о том, что 10 июля 2025 года девушка вышла из дома в четвертом микрорайоне и по сей день не вернулась домой. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации, и начаты поисковые работы», — сообщили в полиции.

Шестеро насильников

Ранее мать рассказывала, что шестеро трудовых мигрантов начали приставать к дочери во второй половине дня на одной из улиц Бишкека. В том числе они предлагали девушке деньги за секс.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«После отказа они, угрожая ножом, поволокли дочь в свое жилище. Всю ночь ее насиловали. После дочь посадили в такси и отправили домой. Она обратилась к прохожим и позвонила в „102“, милиция оперативно отреагировала, на месте преступления были изъяты видеозаписи с камер, матрасы и одеяло. Когда она пришла, у нее были ободранные колени, тело в синяках. Все это зафиксировано в милиции», — рассказывала мать пострадавшей.

Женщина уверена, что разбирательство затягивалось в интересах работодателей насильников. Именно под их поручительство все шестеро мужчин были освобождены после ареста, а один из них успел покинуть страну. При этом все подозреваемые не являются гражданами Киргизии.

Хотят сослаться на диагноз?

Адвокат пострадавшей Чолпон Кудайбердиева ранее сообщала, что 8 июля в возбуждении дела было отказано из-за того, что пострадавшая не прошла одну из назначенных экспертиз.

Правозащитница отдельно акцентирует внимание на том, как следствие добивается проведения психолого-психиатрической экспертизы для пострадавшей, инвалидность которой связана с диагнозом по линии психиатрии и неврологии. Она опасается, что следствие таким образом пытается поставить под сомнение адекватность показаний девушки.

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