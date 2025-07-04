В Кремле высказались о подготовке встречи Путина и Трампа Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, необходима, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, прямая беседа двух лидеров должна быть хорошо проработана и подготовлена.

Суть сводится к следующему: встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена, — подчеркнул он.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что юбилей ООН в октябре может стать хорошим поводом для встречи Путина с Трампом. По его словам, торжественные мероприятия по случаю 80-летия всемирной организации пройдут в Нью-Йорке.

До этого Ушаков выразил мнение, что встреча президента России и его американского коллеги может состояться в любой момент. Он уточнил, что данный вопрос пока не перешел из повестки дня в практическую плоскость, и многое зависит именно от глав государств.