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04 июля 2025 в 13:02

В Кремле высказались о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, необходима, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, прямая беседа двух лидеров должна быть хорошо проработана и подготовлена.

Суть сводится к следующему: встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена, — подчеркнул он.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что юбилей ООН в октябре может стать хорошим поводом для встречи Путина с Трампом. По его словам, торжественные мероприятия по случаю 80-летия всемирной организации пройдут в Нью-Йорке.

До этого Ушаков выразил мнение, что встреча президента России и его американского коллеги может состояться в любой момент. Он уточнил, что данный вопрос пока не перешел из повестки дня в практическую плоскость, и многое зависит именно от глав государств.

Владимир Путин
Дональд Трамп
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