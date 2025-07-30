Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 18:47

В Крыму у достопримечательностей появились «теневые» парковки

В Крыму появились нелегальные платные парковки у популярных локаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму у популярных туристических мест действуют стихийные платные парковки, не соответствующие правилам дорожного движения, сообщает «Газета.Ru». Деньги с автовладельцев взимают неизвестные люди без формы и документов, а чеки выдают от имени частного предпринимателя.

Например, на парковке у аквапарка плату за стоянку взимает мужчина в тапочках и с терминалом, без какой-либо форменной одежды и опознавательных знаков, — рассказал корреспондент издания.

По информации источника, такие стоянки есть у Судакской крепости, Никитского ботанического сада, ялтинского зоопарка «Сказка», аквапарка в Симеизе и других объектов. На месте установлены нестандартные таблички с символом парковки и надписью «платная». При этом официальный знак ПДД 6.4 в комбинации с табличкой 8.8 или утвержденной модификацией отсутствует.

Юристы отмечают, что такие парковки, если они расположены на муниципальных дорогах и не оформлены должным образом, могут быть признаны незаконными. В этом случае организаторов могут привлечь по статьям КоАП за самоуправство и создание препятствий дорожному движению, а также по статье УК за мошенничество.

Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил о новой мошеннической схеме. По его словам, аферисты притворяются глубоко верующими, чтобы обманом завладеть деньгами и жильем одиноких пенсионеров. Они втираются в доверие, используя религиозную риторику.

Крым
парковки
мошенники
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.