В Крыму у достопримечательностей появились «теневые» парковки В Крыму появились нелегальные платные парковки у популярных локаций

В Крыму у популярных туристических мест действуют стихийные платные парковки, не соответствующие правилам дорожного движения, сообщает «Газета.Ru». Деньги с автовладельцев взимают неизвестные люди без формы и документов, а чеки выдают от имени частного предпринимателя.

Например, на парковке у аквапарка плату за стоянку взимает мужчина в тапочках и с терминалом, без какой-либо форменной одежды и опознавательных знаков, — рассказал корреспондент издания.

По информации источника, такие стоянки есть у Судакской крепости, Никитского ботанического сада, ялтинского зоопарка «Сказка», аквапарка в Симеизе и других объектов. На месте установлены нестандартные таблички с символом парковки и надписью «платная». При этом официальный знак ПДД 6.4 в комбинации с табличкой 8.8 или утвержденной модификацией отсутствует.

Юристы отмечают, что такие парковки, если они расположены на муниципальных дорогах и не оформлены должным образом, могут быть признаны незаконными. В этом случае организаторов могут привлечь по статьям КоАП за самоуправство и создание препятствий дорожному движению, а также по статье УК за мошенничество.

Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил о новой мошеннической схеме. По его словам, аферисты притворяются глубоко верующими, чтобы обманом завладеть деньгами и жильем одиноких пенсионеров. Они втираются в доверие, используя религиозную риторику.