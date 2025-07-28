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28 июля 2025 в 08:01

«Завоевывают доверие»: мошенники прикидываются верующими для кражи денег

Мошенники начали притворяться глубоко верующими людьми для кражи денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему обмана, притворяясь глубоко верующими, заявил председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с РИА Новости. По его словам, злоумышленники специально ищут одиноких пенсионеров, втираются в доверие с помощью религиозной риторики, а затем получают доступ к их финансам и жилью.

Ситуация, когда под видом благочестивого человека, якобы ищущего спутницу жизни, в дом проникает мошенник, к сожалению, не редкость, — отметил Иванов.

Он привел пример, когда аферист, представившись верующим, почти женился на пожилой женщине, заселился в ее квартиру и попытался снять деньги с ее карты. Он был остановлен бдительными родственниками.

Иванов рекомендовал близким проявлять особую внимательность, если пожилой человек внезапно сообщает о новом «возлюбленном», настаивающем на браке. Важно проверять документы таких людей и при необходимости обращаться в полицию. Общественник также предложил создать специальные горячие линии для консультаций и усилить просветительскую работу среди пенсионеров о подобных схемах обмана.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась квартиры, гаража и крупной суммы денег из-за мошенников. Общий ущерб составил более 9 млн рублей.

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