Россиянам в ресторане «подали» гепатит вместе с картошкой фри и мидиями Жители Челябинска поели в ресторане пасту с мидиями и заразились гепатитом

Жители Челябинска попали в больницу с гепатитом А после похода в ресторан, пишет 74.ru. По предварительной информации, заразились как минимум 11 человек. Девушка по имени Александра рассказала, что попала в инфекционное отделение вместе с мужем после обеда с мидиями, картошкой фри, пастой и салатами.

С пострадавшей в палате были еще два человека, которые посещали этот ресторан в то же время — 9 июля. Александра уточнила, что через несколько дней они с супругом отправились в отпуск в Турцию. По ее словам, у нее уже были первые симптомы, однако она не связала их с заболеванием.

19 июля самочувствие ухудшилось: начались тошнота, рвота, расстройство стула и боли в животе. Александра обратилась за помощью к медикам на месте. 22 июля признаки инфекции проявились у обоих — появилась желтушность кожи.

К нам приходили из Роспотребнадзора, мы все рассказали. Слава богу, у нас еще дети не заболели, завтра бабушка пойдет с ними сдавать анализы. Будем подавать иск, потому что лечение долгое — минимум три недели в больнице и полгода восстановления. Желтые все, — заключила Александра.

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